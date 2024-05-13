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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Когда у школьников начнутся летние каникулы в 2024 году?

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В этом году школьники уходят на летние каникулы в разные сроки До конца учебного года 2023-2024 у школьников осталось всего ничего: скоро в дневниках будут выставлены итоговые оценки и ребята уйдут на летний отдых.

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