Когда у школьников начнутся летние каникулы в 2024 году?

В этом году школьники уходят на летние каникулы в разные сроки До конца учебного года 2023-2024 у школьников осталось всего ничего: скоро в дневниках будут выставлены итоговые оценки и ребята уйдут на летний отдых.
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