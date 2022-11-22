Зеленский до обморока испугался бандеровцев

Кто на самом деле не дает Киеву пойти на переговоры с Москвой? Президент Украины Владимир Зеленский «до обморока боится» украинских националистов, поэтому любые переговоры с Россией для него опасны, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.