Argentina escalates Malvinas claim as oil raises geopolitical stakes

Argentina's nearly two-century-old dispute with Britain over the Falkland Islands, known to Argentines as the Malvinas, has entered a new phase.
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