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Люди закончились – Украина выпускает на поле боя роботов-собак

Люди закончились – Украина выпускает на поле боя роботов-собак

Украина начала использовать на фронте роботов-собак, пишет киевское англоязычное издание Kyiv Post. В публикации утверждается, что такие роботы могут заменить на передовой солдат в опасных миссиях, таких как шпионаж за российскими окопами или обнаружение мин.

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