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Воронежские новости

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В Россошанском районе Воронежской области прозвучали сирены

В Россошанском районе Воронежской области прозвучали сирены

Сигналы сирен уже прозвучали, система экстренного информирования населения задействована. Губернатор Александр Гусев рекомендовал жителям Россошанского района укрыться в помещениях и избегать нахождения у окон.

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