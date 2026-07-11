В Россошанском районе Воронежской области прозвучали сирены

Сигналы сирен уже прозвучали, система экстренного информирования населения задействована. Губернатор Александр Гусев рекомендовал жителям Россошанского района укрыться в помещениях и избегать нахождения у окон.
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