Благодаря социальному контракту в Устьянском округе появилась студия праздника

Её инициатором стал местный предприниматель Павел Котов, получивший государственную поддержку в размере 270 тысяч рублейЕё инициатором стал местный предприниматель Павел Котов, получивший государственную поддержку в размере 270 тысяч рублейСредства на реализацию проекта были выделены в рамках социального контракта с отделением соцзащиты.
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