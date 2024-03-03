Благодаря социальному контракту в Устьянском округе появилась студия праздника

Её инициатором стал местный предприниматель Павел Котов, получивший государственную поддержку в размере 270 тысяч рублейЕё инициатором стал местный предприниматель Павел Котов, получивший государственную поддержку в размере 270 тысяч рублейСредства на реализацию проекта были выделены в рамках социального контракта с отделением соцзащиты.