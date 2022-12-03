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Инфраструктурная война требует от России превращения в великую морскую державу

Инфраструктурная война требует от России превращения в великую морскую державу

Не имея ни возможности, ни желания воевать с Российской Федерацией напрямую, коллективный Запад предпочитает действовать против нее на территории Украины руками ВСУ и прочих натовских «ихтамнетов».

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