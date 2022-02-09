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Марко Асенсио: «В матчах с «ПСЖ» нет фаворита, но мы «Реал». Уверены, что пройдем дальше»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио высказался о борьбе за победу в Ла Лиге, а также поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

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