Результаты ранних клинических исследований показывают «резкую и быструю» регрессию глиобластомы после CAR-T-клеточной терапии нового поколения

Совместный проект, направленный на то, чтобы дать возможность проведения клеточной терапии у пациентов со смертельной формой рака головного мозга, показал впечатляющие результаты среди первых пациентов, получивших новое лечение.
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