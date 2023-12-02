🎖В Севастополе наградили участников СВО и сотрудников госпиталя имени Н.И.Пирогова Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» II степени военнослужащим морской пехоты Черноморского флота, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.