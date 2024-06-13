5 способов противостоять летней жаре

Кондиционеры в жилище и на работе есть далеко не у всех, поэтому особо остро стоит вопрос, как не выжимать от пота свою одежду и вообще продолжать функционировать продуктивно в непривычных погодных условиях.
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