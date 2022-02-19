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«Зенит» перед» Бетисом». Семак: Будем надеяться, что Крицюк быстро наберет форму

«Зенит» перед» Бетисом». Семак: Будем надеяться, что Крицюк быстро наберет форму

Брифинг главного тренера сине-бело-голубых после первой тренировки на сборах в Испании. - Вместе с командой в Марбелью прибыл Станислав Крицюк.

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