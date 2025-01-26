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Спички - не игрушка

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Сирия наизнанку: Режим Асада глазами русского военкора, которого упекли в сирийскую тюрьму по доносу

Сирия наизнанку: Режим Асада глазами русского военкора, которого упекли в сирийскую тюрьму по доносу

Царьград Коллаж Царьграда Теперь уже бывший президент Сирии Башар аль-Асад утратил в конце декабря не только саму Сирию, но и кавычки применительно к форме своего правления — режиму, — коими его награждали в России, не признавая посылы западной пропаганды о массовых репрессиях со стороны власти в республике.

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