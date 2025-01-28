В День воинской славы России сотрудники транспортной полиции Пермского края провели «Уроки о важном»

27 января, в международный день памяти жертв Холокоста и 81-ой годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который утвержден Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России», сотрудников Пермского линейного отдела МВД России на транспорте пригласили на памятное мероприятие в школу № 2 города Кунгур Пермского края.