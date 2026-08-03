Индия установила рекорд по среднесуточному импорту российской нефти во втором летнем месяце 2026 года

Во втором летнем месяце 2026 года среднесуточные объемы поставок российской нефти в Индию достигли рекордной отметки с начала боевых действий на Украине, сообщает The Times of India со ссылкой на данные Kpler.
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