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Плющев о неудачной игре «Флориды»: «Тренер не доработал в плане психологии, наверное. Все зависит от него, у ребят носы повешены – это вина главного тренера»

«Пантерс» под руководством тренера Пола Мориса проиграли три матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3-3).

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