"Аллигатор" и "Ночной охотник" уничтожили украинскую ДРГ под Харьковом

скриншот из видео Ударная группа ВКС России, в состав которой вошли вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник", уничтожили украинскую диверсионную группу на харьковском направлении спецоперации.
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