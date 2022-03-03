«Алонсо очень хорош, болид – не очень». Сотрудник «Альпин» – о проблемах в команде

«Альпин» испытывает трудности с болидом, утверждает сотрудник команды. Mundo Deportivo поинтересовалось у одного из членов команды, как идут дела у Фернандо Алонсо на тестах в Барселоне.
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