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Велемудр. Мир тесен.

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Ритмы жизни

Ритмы жизни

Использование звука и музыки для исцеления возникло в самом начале истории человечества. Документально подтверждено, что шаманы и целители аборигенных народов, использующие такие инструменты, как человеческий голос, флейты, барабаны и другие ударные, способны изменять состояние мозга (то есть менять нейрологическую активность мозга).

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Комментарии
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Александр Лесков
Благодарность Автору!!! Побольше бы  информации о биоритмах и музыке  нашего тела. Это ОЧЕНЬ  интересно  и  востребовано  всеми, кто пытается заняться самореализацией, самовоспитанием и  самоисцелением!  Ритм это ключ к  тайне  сознания! А музыка  язык  самой (вечной???) Души.
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