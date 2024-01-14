Использование звука и музыки для исцеления возникло в самом начале истории человечества. Документально подтверждено, что шаманы и целители аборигенных народов, использующие такие инструменты, как человеческий голос, флейты, барабаны и другие ударные, способны изменять состояние мозга (то есть менять нейрологическую активность мозга).
Ритмы жизни
Комментарии
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Александр Лесков
Благодарность Автору!!! Побольше бы информации о биоритмах и музыке нашего тела. Это ОЧЕНЬ интересно и востребовано всеми, кто пытается заняться самореализацией, самовоспитанием и самоисцелением! Ритм это ключ к тайне сознания! А музыка язык самой (вечной???) Души.
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