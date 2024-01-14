Ритмы жизни

Александр Лесков

Благодарность Автору!!! Побольше бы информации о биоритмах и музыке нашего тела. Это ОЧЕНЬ интересно и востребовано всеми, кто пытается заняться самореализацией, самовоспитанием и самоисцелением! Ритм это ключ к тайне сознания! А музыка язык самой (вечной???) Души.