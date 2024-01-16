Погибший в Хибинах петербуржец был основателем крупного ресселера Apple

Стоимость активов предпринимателя эксперты оценили в 1,8 млрд рублей. Один из двух петербуржцев, погибших при сходе лавины в Хибинах, был учредителем компании, которая входит в число крупнейших ресселеров техники Apple.
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