Без признаков агитации

Под новые правила ЦИКа об агитации уже попали томские кандидаты в депутаты. Разбирались, что делать, чтобы ролик, размещенный на персональной странице не посчитали агитацией.
Популярные статьи
- Сотрудник администрации Красноярского края назвал красноярцев «ноющей кучей дерьма»
- «Коротко: всех в Сибирь»: Министр обороны России заявил о необходимости переноса столицы в Сибирь и строительства здесь новых городов
- 1200 трупов: мертвых оленей, обнаруженных в Красноярском крае, оказалось намного больше
Свежие комментарии