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Без признаков агитации

Без признаков агитации

Под новые правила ЦИКа об агитации уже попали томские кандидаты в депутаты. Разбирались, что делать, чтобы ролик, размещенный на персональной странице не посчитали агитацией.

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