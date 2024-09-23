«Сделать козлом отпущения, запугивать», — Алсу раскрыла, как относился к ней муж Абрамов

Певица Алсу долго молчала и никак не освещала тему развода, но на этот раз не могла сдержаться, ведь, по всей видимости, защитник ее супруга Абрамова перешел все границы, когда начал рассуждать публично о дележке имущества своих клиентов и высказываться о певице.