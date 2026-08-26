Аксененко считает, что не стоит ждать смягчений требований к ипотечникам в 2027 году

Заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко («Справедливая Россия») считает, что в 2027 году не следует ждать смягчений требований к ипотечникам.
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