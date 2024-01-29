Александр Цекало избавился от недвижимости в столичном регионе.Шоумен Александр Цекало продал загородный дом в Подмосковье.
Александр Цекало продал загородный дом в Подмосковье за 430 миллионов рублей
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
И какой дурак купил за такие бабки?🤣😂
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21 час.
Лидия Курзаева
Уже не удивительно. У многих артистов и бизнесменов дорогие квартиры, дачи, коттеджы и иномарки, "нажитые честным и непосильным трудом", И вот такие миллионные бабки они заработали именно в нашей стране. А когда уезжают за бугор, тут же начинают хаять и нашего президента, и наш строй, и наших людей. И говорить всем направо и налево, что в нашей стране жить невыносимо.
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21 час.
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