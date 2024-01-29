Александр Цекало продал загородный дом в Подмосковье за 430 миллионов рублей

Лидия Курзаева

Уже не удивительно. У многих артистов и бизнесменов дорогие квартиры, дачи, коттеджы и иномарки, "нажитые честным и непосильным трудом", И вот такие миллионные бабки они заработали именно в нашей стране. А когда уезжают за бугор, тут же начинают хаять и нашего президента, и наш строй, и наших людей. И говорить всем направо и налево, что в нашей стране жить невыносимо.