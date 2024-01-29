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Александр Цекало продал загородный дом в Подмосковье за 430 миллионов рублей

Александр Цекало продал загородный дом в Подмосковье за 430 миллионов рублей

Александр Цекало избавился от недвижимости в столичном регионе.Шоумен Александр Цекало продал загородный дом в Подмосковье.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
И какой дурак купил за такие бабки?🤣😂
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21 час.
Лидия Курзаева
Уже не удивительно.  У многих артистов  и бизнесменов дорогие  квартиры, дачи, коттеджы и  иномарки, &quot;нажитые  честным и непосильным трудом&quot;, И вот такие миллионные бабки они заработали именно в нашей стране.  А когда уезжают за бугор, тут  же  начинают хаять  и нашего президента, и наш строй, и наших людей.  И говорить всем направо и налево, что  в нашей стране  жить невыносимо.
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21 час.

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