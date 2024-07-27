Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Вы  правы - это  подло  и мерзко. Но  гений  поэтический  в нём  я уважаю.Несносный поручик...
  • Владимир Алтайцев
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    Да  уж, восхищает подводный  мир  своими  красками морских  созданий.спасибо  за  радость.Вживую  бы  посмотреть это ...Подводный мир 82

Территория Героев...(141)

Территория Героев...(141)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Майор Валеев ЗагирШтурмовое подразделение под командованием майора Загира Валеева выполняло боевые задачи по прорыву обороны противника, уничтожению его живой силы, укреплённых опорных пунктов, вооружения и военной техники.

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Комментарии
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Жанна Чешева
Пожалуйста! Удивительные люди! Невзирая на многолетнюю пропаганду, в отличие от наших чиновников, вопреки поганейшему образованию, они остались Настоящими Человечищами! Удивительные подвиги, удивительные судьбы! Горжусь тем, что являюсь их землячкой! Спасибо за отзыв!
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17 час.
Геннадий Свешников
🌹🌹🌹🌹❤️💋👁️👍🎺🥁🪗🎻❗🙏
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15 час.
Владимир Алтайцев
Печально  в  лица  я  гляжу, от нас навек ушедших, а сердце плачет - вам  бы  жить, да  жить. Спасибо  за  память о  всех воинах СВО.
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