Территория Героев...(141)

Пожалуйста! Удивительные люди! Невзирая на многолетнюю пропаганду, в отличие от наших чиновников, вопреки поганейшему образованию, они остались Настоящими Человечищами! Удивительные подвиги, удивительные судьбы! Горжусь тем, что являюсь их землячкой! Спасибо за отзыв!

Владимир Алтайцев

Печально в лица я гляжу, от нас навек ушедших, а сердце плачет - вам бы жить, да жить. Спасибо за память о всех воинах СВО.