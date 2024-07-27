Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Майор Валеев ЗагирШтурмовое подразделение под командованием майора Загира Валеева выполняло боевые задачи по прорыву обороны противника, уничтожению его живой силы, укреплённых опорных пунктов, вооружения и военной техники.
Территория Героев...(141)
Комментарии
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Жанна Чешева
Пожалуйста! Удивительные люди! Невзирая на многолетнюю пропаганду, в отличие от наших чиновников, вопреки поганейшему образованию, они остались Настоящими Человечищами! Удивительные подвиги, удивительные судьбы! Горжусь тем, что являюсь их землячкой! Спасибо за отзыв!
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17 час.
Геннадий Свешников
🌹🌹🌹🌹❤️💋👁️👍🎺🥁🪗🎻❗🙏
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15 час.
Владимир Алтайцев
Печально в лица я гляжу, от нас навек ушедших, а сердце плачет - вам бы жить, да жить. Спасибо за память о всех воинах СВО.
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9 час.
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