Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, во вторник, 10 декабря, отказался от предложения мобилизовать 18-летних украинцев в обмен на компенсацию нехватки военного оборудования.
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