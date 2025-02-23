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Возвращение легенды:в России стартовали продажи Toyota RAV4 за 3 миллиона рублей

Возвращение легенды:в России стартовали продажи Toyota RAV4 за 3 миллиона рублей

Легендарный автомобиль Тoyota RAV4 вернулся в Россию.Приобрести обновленную версию легендарного кроссовера можно по доступной цене – об этом сообщает портал «Автоновости дня».

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