Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 2 мая

Владимиру Зеленскому восстановить диалог с Дональдом Трампом, сдвиг в позиции президента США по отношению к Украине стал возможен благодаря усилиям Эмманюэля Макрона и Кира Стармера, пишет The New York Times.
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