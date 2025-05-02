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Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 2 мая

Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 2 мая

Владимиру Зеленскому восстановить диалог с Дональдом Трампом, сдвиг в позиции президента США по отношению к Украине стал возможен благодаря усилиям Эмманюэля Макрона и Кира Стармера, пишет The New York Times.

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