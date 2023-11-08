БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 08.11.2023

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 08.11.2023

Российские войска пересекли железную дорогу южнее Берховского водохранилища и приближаются к Артёмовскому питомнику и Богдановке Российские войска продолжают продвижение к югу от Берховского водохранилища.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Это - тот &quot;Азов&quot;, который был выпущен в Мариуполе на свободу?    Давно бы ему сгнить в яме... Ан, нет... Не оценил, собака... Всё воюет...
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11 час.
Александр Спиридонов
Беременная чернильница утонула вместе с машиной - почти начало детектива
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11 час.
Владимир Соколов
нет)) пока кадастровую стоимость к рыночной не приравняли было сильно по другому.
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1 час.

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