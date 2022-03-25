На Ставрополье перед судом предстанут участники преступного сообщества за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.
Популярные статьи
- Ветеран Великой Отечественной войны написала письмо в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины
- В Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника
- Беспилотная авиация ВКС России уничтожила самоходную артиллерийскую батарею ВСУ
Свежие комментарии