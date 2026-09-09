Михаил Евраев выделил 15 млн рублей на культуру Ярославской области

В 2026 году в Ярославской области по программе "Земский работник культуры" начали работу четыре специалиста, будут приняты ещё 11.
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