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Царьград

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Михаил Евраев выделил 15 млн рублей на культуру Ярославской области

Михаил Евраев выделил 15 млн рублей на культуру Ярославской области

В 2026 году в Ярославской области по программе "Земский работник культуры" начали работу четыре специалиста, будут приняты ещё 11.

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