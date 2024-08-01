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Петербургский дневник

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Дмитрий Песков дал россиянам совет, как побороть профессиональное выгорание

Желание заниматься самообразованием и повышать квалификацию иногда конфликтует с ленью, отметил пресс-секретарь президента Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился своим видением борьбы с профессиональным выгоранием в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

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