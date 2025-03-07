Зонд Intuitive Machines опрокинулся при посадке на Луну — это становится недоброй тр...

Зонд Intuitive Machines опрокинулся при посадке на Луну — это становится недоброй традициейКомпания Intuitive Machines сообщила, что попытка посадить 6 марта спускаемый аппарат «Афина» (Athena) на поверхность Луны завершилась его опрокидыванием.