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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Зонд Intuitive Machines опрокинулся при посадке на Луну — это становится недоброй тр...

Зонд Intuitive Machines опрокинулся при посадке на Луну — это становится недоброй тр...

Зонд Intuitive Machines опрокинулся при посадке на Луну — это становится недоброй традициейКомпания Intuitive Machines сообщила, что попытка посадить 6 марта спускаемый аппарат «Афина» (Athena) на поверхность Луны завершилась его опрокидыванием.

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