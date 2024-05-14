Лидер «Хизбаллы» пообещал в случае сохранения западных антисирийских санкций отправить в Европу ещё 1,5 миллиона беженцев

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла пообещал, что в случае, если Запад не отменит наложенные на Сирию санкции, в страны Евросоюза отправятся еще 1,5 миллиона сирийских беженцев, которые в настоящее время находятся в Ливане.