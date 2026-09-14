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Царьград

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Мэр Кургана Науменко анонсировал изменения к 350-летию города

Мэр Кургана Науменко анонсировал изменения к 350-летию города

Мэр Кургана Антон Науменко заявил о подготовке к 350-летию города в 2029 году. Власти планируют обновить формат праздника, сделав акцент на современном имидже, вовлечении молодежи и использовании новых технологий, опираясь на опыт Тюмени.

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