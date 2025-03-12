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Борис Титов заявил, что КНР ценит дружбу с РФ

Борис Титов заявил, что КНР ценит дружбу с РФ

Спецпредставитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов поделился со СМИ2 мнением о новых перспективах в развитии сотрудничества двух стран.

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НС
Наталья Середа
Преступник кущевской банды сидит в думе
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