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«Хроническая убыточность»: затраты «Казахфильма» на кино не окупаются

«Хроническая убыточность»: затраты «Казахфильма» на кино не окупаются

Доля сборов составила всего 4,8% от затраченного на них бюджета, передаёт inAlmaty.kz. Член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов на заседании в мажилисе заявил о «хронической убыточности» организаций культуры.

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