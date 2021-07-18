Лафа закончилась: Польшу и Прибалтику снимают с бесплатного содержания ЕС

☭КОМПАСПолитикаЛафа закончилась: Польшу и Прибалтику снимают с бесплатного содержания ЕСШальные деньги портят не только человека, но и целые страны. Даже если это страны – члены ЕС. Халява развращает.Вернуться к статье94НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSergНУ что халява кончилась! Теперь Россия для них будет выдающей и прекрасной страной куда они начнут проситься! Вопрос они нам нужны эти нахлебники без природных ресурсов и богатств!Игорь КузнецовЛюбое политико-экономическое образование нестабильно и его распад неизбежен. Вопрос - когда это произойдёт, сколько может держаться эта "конструкция". При жёстком, централизованном управлении - достаточно долго, если же начинают доминировать центробежные силы (в данном случае "не хотим кормить нахлебников" ), распад ускоряется. В ЕС не поняли простую вещь в угаре "победы в холодной войне" - новых членов надо было поставить "в очередь", по примеру Турции. Сделать их ассоциированными членами ЕС без права голоса. Но... случилось то, что случилось. Теперь выход - реорганизация ЕС. Будут "первосортные" страны с правом голоса и "второсортные" - наблюдатели с правом совещательного голоса.карюкалов вячеславну да.Валерий ФедосеевВот и славненько, может от недоедания голосок пропадёт и верещать перестанут. Дармоедов, халявщиков развелось в последние годы, после советского стола.Игорь КузнецовВопрос: - А что делать с нашими военными пенсионерами и теми, кто был уволен в запас ещё во времена СССР? Пенсии Россия выплачивает строго, но они уже имеют там "корни" и не собираются переезжать даже в Калининградскую область. При этом молчат о притеснении - главное чтобы их не трогали.Валерий ФедосеевНу, думаю Российские пенсии они получают. Даже в США и сраиле бывшие советские пенсионеры получают Российские пенсионы. Свояк женился на еврейке в 80 лет и уехали в сраиль, пишет что получает двойную пенсию.Леонид Попивняк....ну сейчас начнётся как в "12 стульев"......"Дядь....дай десять копеек"....)))))карюкалов вячеслав... если БЫ!Леонид Попивняк......это уже "Золотой Телёнок".....)))))))......это дальше будет....))))Комментировать
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