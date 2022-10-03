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HP лидирует среди производителей ноутбуков в мире, а Lenovo в Китае

HP лидирует среди производителей ноутбуков в мире, а Lenovo в Китае

Согласно исследованию аналитической компании Canalys, во втором квартале 2022 года поставки ноутбуков упали на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за продолжающегося снижения покупок в сфере образования до 54,5 млн.

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