HP лидирует среди производителей ноутбуков в мире, а Lenovo в Китае

Согласно исследованию аналитической компании Canalys, во втором квартале 2022 года поставки ноутбуков упали на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за продолжающегося снижения покупок в сфере образования до 54,5 млн.
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