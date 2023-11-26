Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Русским нужна Россия, а не Вавилон

Русским нужна Россия, а не Вавилон

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, ранее неоднократно выступавший в защиту мигрантов из Средней Азии, предложил принять закон, в котором “русскими” будут названы все жители России.

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Комментарии
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ВЛ
Владимир Лосев
Русская нация есть и будет! Сколько уплатили этому иностранному агенту?
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11 час.
БВ
Борис Выдрин
По этой теме было бы полезным коллективное обращение или петиция лично Володину.
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11 час.
Александр Денисов
Как много тварей, что хотят уничтожить русских...
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9 час.

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