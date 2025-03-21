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Аргументы и Факты

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Лидеры ЕС решили не призывать к полному отказу от энергоносителей России

Лидеры ЕС решили не призывать к полному отказу от энергоносителей России

По итогам саммита в Брюсселе лидеры ЕС заявили о необходимости увеличения поставок энергии в страны союза, однако в итоговом документе отсутствует ранее привычный призыв к полному отказу от российских энергоносителей.

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