Бобровский помог "Флориде" победить "Рейнджерс" в четвертом матче плей-офф НХЛ

В четвертом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ между "Флоридой" и "Нью-Йорк Рейнджерс", прошедшем на арене "Амерант Бэнк" в Санрайзе (США), на момент перерыва после второго периода счет был 2:1 в пользу хозяев.
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