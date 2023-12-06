Николай Цискаридзе анонсировал продолжение скандальной книги

В интервью «Известиям» народный артист Николай Цискаридзе рассказал о своей новой книге. Продолжение «Мой театр» авторства премьера Большого театра может стать бестселлером, как вышедшая в 2022 году первая часть.
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