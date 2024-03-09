Более 200 немецких семей прибыли на ПМЖ в Крым

Из Германии в Крым на постоянное место жительства переехали 220 немецких семей. Такие данные предоставил председатель комитета Госсовета республики по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель за период с 2014 года.
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