Наш «летающий радар» замкнул небо на ключ

Украинскую авиацию окончательно добьют до поступления F-16 и Saab JAS-39 Константин Ольшанский На фото: самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС) В преддверии весенних поставок американских истребителей F-16 у ВСУ появился новый повод для беспокойства.
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