“Мы все – разные личности”, — Чимин заявил о глобальных ссорах BTS, подвергших карьеру риску

Знаем ли мы о них все или только то, что нам позволяют знать через социальные сети? Мы привыкли считать ребят BTS идеальными и это действительно так! Они очень следят за своей репутацией и лишь изредка говорят о том, через что на самом деле проходят во время сотрудничества друг с другом.
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