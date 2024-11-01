“Мы все – разные личности”, — Чимин заявил о глобальных ссорах BTS, подвергших карьеру риску

Знаем ли мы о них все или только то, что нам позволяют знать через социальные сети? Мы привыкли считать ребят BTS идеальными и это действительно так! Они очень следят за своей репутацией и лишь изредка говорят о том, через что на самом деле проходят во время сотрудничества друг с другом.