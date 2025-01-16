Депутат Стенякина: работнику продлят отпуск, если он заболел во время него

Работнику должны автоматически продлить отпуск, если во время него он заболел и оформил больничный. Об этом в интервью РИА Новости рассказала член комитета Государственной думы России по социальной политике Екатерина Стенякина.
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