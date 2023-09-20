Страна и люди

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ХРОНИКИ ПЯТОЙ КОЛОННЫ РОССИИ

«Наезд» вице-спикера Госдумы на Мизулину за то, что «выгнала» из России Даню Милохина   За беглого тик-токера, певшего гимн Украины, вступились на государственном уровне.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А вот тут рядом  статья  о том. что пятую колонну в РФ разгромили, автор аж из штанов  выпрыгивал, как и автор  статьи оСВО, мол, она  категорически  переменила  жизнь в стране. Ан, нет, ничтожество Даванков  наглядно показал всей стране - какая мразь сидит в ГД, а все разговоры о разгроме 5-й  колонны в России просто словоблудие. Я поверю в  борьбу с пятой колонной, когда в наручниках увижу Собчак, Нарусову, Грефа, Даванкова, Пескова, Набиуллину  и прочую шлоебень.
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14 час.
Владимир Алтайцев
ГО партии &quot; Новые  люди&quot;сужу по  Томску - грязное сборище  ан7тисоветчиков и проходимцев
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14 час.
ВС
А почему не слышны голоса депутатов ГД и других уровней,  в  поддержку Мизулиной? Она что, глас вопиющего в пустыне?
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7 час.

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