ХРОНИКИ ПЯТОЙ КОЛОННЫ РОССИИ

Владимир Алтайцев

А вот тут рядом статья о том. что пятую колонну в РФ разгромили, автор аж из штанов выпрыгивал, как и автор статьи оСВО, мол, она категорически переменила жизнь в стране. Ан, нет, ничтожество Даванков наглядно показал всей стране - какая мразь сидит в ГД, а все разговоры о разгроме 5-й колонны в России просто словоблудие. Я поверю в борьбу с пятой колонной, когда в наручниках увижу Собчак, Нарусову, Грефа, Даванкова, Пескова, Набиуллину и прочую шлоебень.