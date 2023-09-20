«Наезд» вице-спикера Госдумы на Мизулину за то, что «выгнала» из России Даню Милохина За беглого тик-токера, певшего гимн Украины, вступились на государственном уровне.
ХРОНИКИ ПЯТОЙ КОЛОННЫ РОССИИ
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А вот тут рядом статья о том. что пятую колонну в РФ разгромили, автор аж из штанов выпрыгивал, как и автор статьи оСВО, мол, она категорически переменила жизнь в стране. Ан, нет, ничтожество Даванков наглядно показал всей стране - какая мразь сидит в ГД, а все разговоры о разгроме 5-й колонны в России просто словоблудие. Я поверю в борьбу с пятой колонной, когда в наручниках увижу Собчак, Нарусову, Грефа, Даванкова, Пескова, Набиуллину и прочую шлоебень.
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14 час.
Владимир Алтайцев
ГО партии " Новые люди"сужу по Томску - грязное сборище ан7тисоветчиков и проходимцев
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14 час.
ВС
А почему не слышны голоса депутатов ГД и других уровней, в поддержку Мизулиной? Она что, глас вопиющего в пустыне?
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7 час.
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