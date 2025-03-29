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Закон, порядок, государство

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На полигоне ЮВО в Ростовской области военнослужащих, заключивших первый контракт с Минобороны России, обучают на операторов БпЛА

На полигоне ЮВО в Ростовской области военнослужащих, заключивших первый контракт с Минобороны России, обучают на операторов БпЛА

В ходе курса подготовки военнослужащих обучают основам аэродинамики, управлению на симуляторах, затем переходят к практическому пилотированию БпЛА на местности.

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