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RT Russia

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Песков назвал действия ВС России возмездием за удары ВСУ по объектам экономики

Песков назвал действия ВС России возмездием за удары ВСУ по объектам экономики

Действия российской армии на Украине являются возмездием за удары Киева по объектам мирной экономики России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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